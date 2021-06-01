ليبيا – عُقد إجتماع ثنائي بين وزير الداخلية خالد التيجاني ووزيرة الداخلية الإيطالية “لوتشانا لامورجيزي” بالعاصمة الإيطالية روما.

هذا وقد تم خلال الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة مناقشة عدد من المسائل التي تهم البلدين، من بينها دعم عناصر خفر السواحل الليبي من خلال دورات تدريبية وتقديم الإمكانيات اللوجستية بالخصوص، إلى جانب تشكيل لجان مشتركة ثنائية لمناقشة سبل التعاون الأمني بين البلدين.

وتم التأكيد على أهمية العمل لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال دعم الوحدات الأمنية المختصة وتنظيم عمل المنظمات الدولية، وتقديم الدعم للمناطق المتضررة من جراء هذه الظاهرة وذلك عبر إقامة المشاريع التنموية، وتم أيضًا الاتفاق على تقديم الدعم من خلال الدورات التدريبية للأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وخلال الإجتماع تم التأكيد على أهمية العمل مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، وذلك من خلال المنظمات الدولية لرفع الكفاءة والقدرة للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى جانب تكثيف التعاون في شتى المجالات الأمنية ،من خلال تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين والبدء الفوري في العمل على ملف الهجرة.

كما ناقش وزيرا داخلية البلدين خلال هذا الاجتماع تسهيل إجراءات منح التأشيرة للمواطنين الليبين وخصوصًا المتعلقة بالمرضى والطلبة الموفدين للدراسة، والملتحقين بدورات تدريبية والسعي من الطرفين لتسهيل هذه الإجراءات.

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