ليبيا – وصف رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري زيارة الوفد الرسمي الليبي بقيادة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى الجزائر قبل يومين بـ “الممتازة”، معربًا عن تفاؤله بإعطاء دفع حقيقي للعلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة.

الجراري وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الإثنين قال: إن الزيارة جاءت في وقتها، لدفع العلاقات الأخوية بين ليبيا والجزائر، وتدعيم التبادل التجاري بين البلدين، وفتح المنافذ البرية، وكذا إنشاء خط بحري يربط العاصمة الجزائرية بطرابلس. مؤكدا أن هذه الإجراءات ستسهل تبادل إقامة المعارض التجارية في البلدين.

وأضاف: “اتفقنا على تنظيم معرض ليبي جزائري في طرابلس الشهر القادم”.

وتابع الجراري: “المنتدى الاقتصادي الجزائري-الليبي، وما عرفه من حضور نوعي من جانب وزراء ورجال أعمال ومسؤولين عن غرف تجارة، أعاد بناء عامل الثقة في تعزيز التبادلات الاقتصادية بين البلدين”.

وحول الاتفاقات المبرمة في بين البلدين، قال الجراري: “تم الاتفاق على مد ليبيا بالبضائع والصناعات الجزائرية، وتسهيل استثمارات رجال الأعمال الليبيين في الجزائر، والجزائريين في ليبيا”، لافتًا إلى أن “تخفيض الضريبة الجمركية على البضائع من بين الترتيبات التي ستعجل بازدهار التبادل التجاري بين البلدين قبل نهاية العام”.

وحول إمكانية ربط البلدين بسكك حديدية، أوضح الجراري قائلًا: إن وزير المواصلات الليبي موجود مع الوفد، وقدوة بالشقيقة مصر التي ستربط أراضيها ببنغازي عن طريق سكة حديدية، ستقوم الجزائر بإنشاء سكة حديدية عبر المنافذ البرية مع ليبيا، وأتمنى ربط الخطوط البحرية والبرية والسكك الحديدية بين ليبيا، مصر، تونس والجزائر.

وفيما يخص المساعي والاتصالات الدولية لإعادة إعمار ليبيا، لفت رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إلى أن وفد الحكومة توجه إلى إيطاليا وفرنسا قبل أن يزور الجزائر، لعرض اتفاقيات اقتصادية، كما سيقوم قريبًا بزيارة إلى روسيا لاستعراض ملف القطارات.

الجراري اختتم تصريحه: “سيعقد منتدى اقتصادي ليبي -إيطالي في تونس حول القطارات والمطارات والبنى التحتية، وإعادة الإعمار في ليبيا”.

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