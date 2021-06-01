روسيا – تزود شركة “كريت” التابعة لمؤسسة “روستيخ” الحكومية الروسية الجيش الروسي بأجهزة ملاحة استمرارية مستقلة فريدة من نوعها ستستخدم في الطائرات الروسية من دون طيار.

ومن مميزات تلك الأجهزة الدقة الفائقة في تحديد الموقع وإمكانية العمل المستقل غير المرتبط بمنظومات الملاحة الفضائية.

وبمقدور أجهزة الملاحة الاستمرارية تحديد الإحداثيات ومواصفات تحركات الأهداف حتى في حال غياب نقاط مرجعية على الأرض وفي البحر والفضاء.

وقامت الشركة الروسية بتكييف الأجهزة المستخدمة في الطائرات على العمل مع الدرونات.

وتضمن منظومة الملاحة الاستمرارية روسية الصنع تحديد ومعالجة وإرسال معلومات الملاحة مع استخدام قنوات العمل الاستمراري المستقل وقنوات الملاحة الفضائية على حد سواء.

وتتميز منظومة الملاحة الاستمرارية كذلك بالمتانة والدقة العالية وتعدد المهام. وتسمح المنظومة بعدم الاعتماد على نقاط مرجعية أرضية وظروف الطقس.

وقال المدير التنفيذي لـ”روستيخ” أوليغ يفتوشينكو، إن منظومة الملاحة الجديدة تتميز كذلك بوزن خفيف وأبعاد صغيرة وقدرتها على تحمل الضغوط ومقاومة التشويش اللاسلكي الإلكتروني.

فيما يمكن أن تتعامل المنظومة مع نظامي “غلوناس” و”جي بي إس” إذا اقتضى الأمر ذلك، مع الانتقال إلى العمل المستقل في أية لحظة.

مع ذلك فإن الخطأ الذي يسجل في عمل المنظومة لا يزيد عن 1% في حال اعتماد الملاحة الفضائية و2% في حال العمل المستقل.

وقد خضعت منظومة الملاحة الجديدة عام 2020 للاختبار على بعض النماذج التجريبية للدرونات الروسية. ويتوقع أن يبدأ عام 2021 تزويد الدرونات الروسية النظامية بها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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