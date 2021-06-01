ليبيا – أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على دعم المجلس الرئاسي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لإجراء الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

وجاء ذلك خلال زيارة المنفي ونائبه موسى الكوني اليوم الثلاثاء إلى مقر المفوضية بطرابلس وكان في استقباله رئيس مجلس المفوضية عماد السايح وأعضاء مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب و رباب حلب و أبوبكر مردة.

واستعرض اللقاء آخر مستجدات المشهد السياسي الليبي وسبل دعم المفوضية والرفع من جاهزيتها لإدارة العملية الانتخابية لتنعقد في موعدها المقرر في ديسمبر القادم.

بدوره،ثمن المنفي جهود المفوضية للإيفاء بمهامها تجاه هذه المرحلة المهمة، وتحقيق تطلعات الليبيين إلى نجاح المسار الديمقراطي وتحقيق السلم والاستقرار.

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