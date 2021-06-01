ليبيا- التقى فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب في مقر فرع ديوان المجلس في العاصمة طرابلس بالمبعوث الأممي يان كوبيتش.

وبحسب بيان صحفي صدر عن المجلس تابعته صحيفة المرصد، تم خلال اللقاء مناقشة نتائج مخرجات الحوار السياسي ودور البعثة الأممية لتفعيل كافة المسارات بالتوازي وإحراز تقدم فيها، على غرار التقدم الحاصل في المسار السياسي، لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر القادم .

وتطرق الجانبان لأهمية حث كل المؤسسات المعنية على القيام بدورها وتهيئة الظروف لعملية المصالحة الوطنية، فضلًا عن تبادل الآراء حول مشروع قانون الميزانية المقدم للمجلس من قبل الحكومة، وضرورة إنجازه وفق استحقاقات المرحلة والقانون.

وأعرب النويري لكوبيتش عن استعداد وترحيب مجلس النواب بالتعاطي الايجابي مع كل الاستحقاقات الوطنية متى توفرت الظروف.

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