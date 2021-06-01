ليبيا – التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري في مقر فرع ديوان مجلس النواب طرابلس أمين عام برلمان الطفل الليبي حسين الفتحلي.

الفتحلي اطلع بحسب ماذكر المكتب الإعلامي لمجلس النواب النويري على مشروع البرلمان وقرار إنشائه من وزارة الشؤون الاجتماعية، وكذلك تم مناقشة كيفية تقديم الدعم والمساندة لمشروع إنشاء برلمان الطفل الليبي.

ورحب النويري بهذه المبادرة، مبديًا استعداد مجلس النواب لتقديم المساعدة من حيث إنشاء مكتب لبرلمان الطفل، وغيرها من أنواع الدعم والاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، واعتبار برلمان الطفل الليبي جزءًا من عمل البرلمانات السياسية.

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