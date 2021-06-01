ليبيا – قال مدير مكتب الإعلام ببلدية سبها أسامة الوافي إن شحنات من الوقود بالسعر الرسمي من الشركة وصلت إلى منطقة براك الشاطئ وستصل إلى مدينة سبها.

الوافي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أمس الإثنين دعا إلى تنفيذ الوعود المقدمة من الحكومة، ومنها إنشاء معهد النفط ومركز النفط الصحي في سبها، وإعادة مقر شركة زلاف للمنطقة الجنوبية.

وأضاف: “الحكومة نظرت عند قدومها إلى الحالة المتردية للطريق الرابط بين الشاطئ، مع أن المنطقة نفطية”.

وأكد أن أول دفعة سيولة وصلت للمصارف بسقف سحب بين ألفين و3 آلاف منذ تسلم الحكومة.

وأشار إلى أن الوقود وصل إلى منطقة براك الشاطئ، وجرى توزيعه، وسيصل الى مدينة سبها.

كما نوه إلى أن ارتفاع الأسعار يمثل معاناة كبرى لأهل الجنوب مع ارتفاع أسعار الوقود وتدهور الوضع الأمني.

ولفت إلى أن وزير الصحة علي الزناتي وعد باستجلاب أطقم طبية من السودان للمنطقة الجنوبية كافة، مستدركًا بالقول: “فالمرضى لا يجدون أطباء ويتنقلون بين البلديات طلبًا للعلاج في ظل نقص الوقود”.

الوافي قال: إن وزير العمل وعد بتعيين خريجي معهد النفط، وتمكين العاطلين عن العمل وعددهم 4 آلاف، واستحداث مركز تدريب للعمل في سبها.

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