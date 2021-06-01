وفي تفاصيل هذه الواقعة الأليمة، أوضح والد الطفل المتوفى أن “ولده دخل المستشفى، ووافته المنية إثر ذلك”.

وروى الوالد المفجوع ما حصل قائلا: “وقعت الحادثة في الساعة الـ4:45 عصرا (بالتوقيت المحلي)، بينما كنا نستمتع مع الأسرة بالجلوس عند البحر، وفي هذه الأثناء اقترب منا أحد الكلاب متوسط الحجم، وكأنه يريد أكلاً، وحينها قام إليه ولدي، وكان كلما يقترب منه ولدي يبدأ الكلب يبتعد عنه، وما هي إلا 5 دقائق فقط حتى هجم على ولدي 15 كلبا”.

وأضاف بعبارات حزينة: “فورا قمت بمحاولة إنقاذه من بينهم، وكانت منها مجموعة تجر من جهة وأخرى من جهة ثانية، وقمت بالصراخ والاستنجاد بالموجودين حولي، إلى أن اجتمع عدد كبير من النساء، وحينها خافت الكلاب وهربت”.

وأشار الوالد إلى أنه “بعد أن اتصلنا بالإسعاف، ظل ساعة حتى حضر إلى الموقع، وولدي نشف دمه”، موضحا أنه “تم نقل الطفل إلى مستشفى العيون التي ظل بها ساعتين فقط، ثم نقل إلى مستشفى الملك فهد، وتم تنويمه بها لمدة أسبوعين، وتوفي أمس الساعة الـ2 ظهرا (بالتوقيت المحلي)”.

في سياق متصل، كشف والد الضحية أن أم الطفل تعيش حالة صحية ونفسية سيئة جدا، مشددا على “ضرورة إيجاد حل لمشكلة الكلاب الضالة التي تشكل تهديدا وخطرا على سلامتهم”.