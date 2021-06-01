بعد 30 عاما.. رحيل الرئيس الأسطوري رومينيغه عن بايرن ميونيخ

بعد 30 عاما.. رحيل الرئيس الأسطوري رومينيغه عن بايرن ميونيخ

ألمانيا – أعلن بايرن ميونيخ، بطل ألمانيا، اليوم الثلاثاء، رحيل رئيسه التنفيذي الأسطوري، كارل هاينتز رومينيغه، نهاية الشهر الحالي، بعد 30 عاما في أروقة إدارة العملاق البافاري.

ومن المقرر أن يخلف رومينيغه، الحارس والقائد السابق للفريق، أوليفر كان.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي: “حقبة ناجحة للغاية تقترب من نهايتها في بايرن ميونيخ. بناء على طلبه الخاص وبالتشاور الوثيق مع الرئيس هربرت هاينر، سيستقيل كارل هاينتز رومينيغيه من منصبه كرئيس تنفيذي لبايرن ميونيخ اعتبارا من 30 يونيو 2021”.

وأضاف: “أوليفر كان سيخلفه في الأول من يوليو”.

فيما اعتبر رومينيغيه البالغ 65 عاما أنه “الوقت الأنسب استراتيجيا ومنطقيا، إنها نهاية المهمة، وتبدأ مرحلة جديدة مع مجموعة جديدة من المدربين”، حيث سيحلّ يوليان ناغلسمان بدلا من هانزي فليك.

وانضم رومينيغيه، حامل الكرة الذهبية عامي 1980 و1981، إلى بايرن كنائب رئيس في 1991 ، وأصبح رئيسا تنفيذيا في 2002 في حقبة رائعة.

خلال تواجد رومينيغيه في مجلس الإدارة، توج بايرن بلقب البوندسليغا 19 مرة وحقق لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات أعوام 2001، 2013 و2020.

وكلاعب مع بايرن ميونيخ، حقق المهاجم رومينيغيه، الملقب بـ”ريكورد مايستر” لقب الدوري الألماني عامي 1980 و1981 وكأس الأندية الأوروبية البطلة (دوري الابطال حاليا) في 1975 و1976.

خاض رومينيغيه 95 مباراة دولية مع غرب المانيا وتوج معها بكأس أوروبا 1980 وحل وصيفا في كأس العالم عامي 1982 و1986.

المصدر: “أ ف ب”

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