تسجيل أول وفاة بـ”الفطر الأسود” في مدينة عراقية

تسجيل أول وفاة بـ”الفطر الأسود” في مدينة عراقية

العراق – أعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار بجنوب العراق، امس عن تسجيل وفاة بـ”الفطر الأسود” في مدينة الناصرية، مركز المحافظة.

وقال مدير عام صحة ذي قار، صدام الطويل، إنه “تم تسجيل إصابة بالفطر الأسود تعود لأحد المتوفين في مدينة الناصرية، مركز المحافظة”.

وأضاف أن “الحالة تم اكتشافها بـ(الصدفة) أثناء استخراج شهادة الوفاة لشخص توفي نتيجة مضاعفات كورونا”.

والفطر الأسود، هو عدوى نادرة جدا، تكون نتيجة للتعرض لعفن، وبدأ الحديث عنها مع إعلان الهند رصد انتشار متسارع لهذا المرض ضمن المصابين والمتعافين من فيروس كورونا.

المصدر: RT

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