ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “يورو ريبورتر” المعني بأخبار أوروبا الضوء على مواقف الاتحاد الأوربي من التطورات المتسارعة على كافة الصعد في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى حالة التجاهل الغريبة من قبل الأوروبيين لما يجري في من تطورات في أعضاء جارتهم الجنوبية، التي تستعد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الـ24 من ديسمبر المقبل لتقرير مصيرها بعد عقد إراقة الدماء.

وأكد التقرير أن المواقف الأوروبية على مدى عقد من الزمن بعد الإطاحة بنظام العقيد الراحل القذافي كانت غير متسقة ومتناقضة، ما تسبب بتفاقم الانقسامات السياسية في ليبيا، وهو ما يحتم على الاتحاد الأوروبي تجسير الخلافات بين أعضائه الأكبر، والتوحد خلف سياسة مشتركة إزاء البلاد التي تستعد لتقرير المصير.

وأضاف التقرير: إن حالة الاستقرار الحالية في ليبيا هشة في ظل تنافس الفصائل السياسية فيها وافتقار الاتحاد الأوروبي لرؤية إستراتيجية مشتركة إزاء البلاد، وهو ما زاد الأمور تعقيدًا فيها، وهذا يحتم على دول الاتحاد اتخاذ موقف موحد من المستقبل السياسي لليبيا لأهميتها الإستراتيجية.

ترجمة المرصد – خاص

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