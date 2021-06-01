ليبيا – قال الخبير الأمني الجزائري أحمد ميزاب إن مشروع المصالحة الوطنية الذي جرى في الجزائر بعد العشرية السوداء يتضمن الكثير من التفاصيل الهامة التي تمكن الجزائر من مرافقة الليبيين في تنفيذ ملف المصالحة.

ميزاب أضاف في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن الجزائر ترى في عمقها الإستراتيجي ضرورة استقرار دول الجوار باعتبار أنه يكمل معادلة الأمن القومي الجزائري.

ورأى أنه لا يمكن المباشرة في رعاية ملف المصالحة دون التنسيق مع مصر وتونس، وأن الجزائر ستتحرك مع دول الجوار التي لعبت دورًا في الملف، وهو ما يساهم في الدفع الإيجابي للملف.

أما فيما يتعلق بالداخل الليبي ومدى القبول بالدور الجزائري، اعتبر أن بلاده تحظى بقبول في الداخل الليبي، خاصة أنها نادت بملف المصالحة منذ البداية.

وشدد على أن نجاح المشروع يرتبط بمدى قابلية الأطراف الليبية، والقدرة على وقف التدخلات الخارجية، إضافة إلى دعم دول الجوار بالشكل الإيجابي عبر التنسيق والدفع نحو السلام والاستقرار.

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