ليبيا – أعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي عن تقديره البالغ لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووفد وزاري وحكومي مرافق له لإيطاليا.

موقف دراغي جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه بالدبيبة في روما رصدت صحيفة المرصد مجرياته، وفيه أكد أن الجانبين تطرقا للعديد من المواضيع المشتركة، وأن بلاده تقف إلى جانب ليبيا في هذه المرحلة المعقدة، مع التشديد على ضرورة إبعاد المرتزقة الأجانب وكافة القوات الأجنبية عن البلاد.

ودعا دراغي إلى وجوب الوصول لهيكلية مؤسساتية على أسس دستورية، لتحقيق عملية مصالحة وطنية قبل نهاية العام، متحدثًا في سياق غير ذي صلة عن التعاون الفاعل في المجال الصحي، والتعهد بتقديم إيطاليا كل خبراتها لدعم المستشفيات الليبية واستقبال عشرات الأطفال المرضى بالسرطان.

وتطرق دراغي للتعاون في مجال الطاقة؛ لأن ليبيا شريك أساسي في هذا الحقل، مع الحديث عن بداية تعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة التي تملك إيطاليا العديد من الشركات المستعدة لتقديم العون، مشيرًا إلى التباحث حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر وتنمية المجتمعات المحلية.

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