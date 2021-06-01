ليبيا – عقب يومين من العرض العسكري الكبير الذي قامت به القوات المسلحة في قاعدة بنينا الجوية ، جاء رد الفعل من المجموعات المسلحة السورية والليبية الموالية لتركيا في طرابلس .

وتمثل رد الفعل هذا حسب ما ورد للمرصد من شهود عيان في تعليق العلم التركي على بوابة معسكر اليرموك حيث يتمركز ويقيم آلاف المرتزقة السوريين المواليين لتركيا تحت حراسة مشددة من ” عناصر بركان الغضب ” وتحصينات خرسانية خارج المعسكر .

وقال شهود عيان لـ المرصد بأن العلم التركي في اليرموك لم يكن موجودًا حتى يوم العرض العسكري في 30 يونيو لكنه ظهر يوم أمس بشكل واضح استفز سكان المنطقة المتدمرين من وجود المرتزقة السوريين بجوارهم .

شاهد | إحتجاج من نوع آخر عبر تيك توك .. " أبوغضب " غاضب في معسكر #اليرموك رغم انتظام مرتبه . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/T0sYK6ATII — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 28, 2020

وفي السياق نفسه ، قررت كلية الشرطة نقل قبول الطلبة الجدد الى مقرها في العزيزية بدل مقرها الرئيسي في صلاح الدين الذي تحول هو الآخر إلى ثكنة للمرتزقة السوريين الذين تعج بهم مناطق جنوب طرابلس .

وتقول مصادر مقربة من ” المعارضة السورية ” بأن تركيا تسعى لتوطين هؤلاء بشكل دائم في طرابلس ودمجهم في القوات الليبية ” النظامية ” وغير النظامية .

بزلة لسان.. المشري يفضح إستغلال تركيا لمعاناة السوريين بتجنيدهم في #ليبيا. #المرصد pic.twitter.com/ukp7nMrnQa — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 24, 2021

ويتقاضى المرتزق السوري الواحد مرتب 2000 دولار شهريًا تتولى الحكومة الليبية دفعها عبر وزارة الدفاع وذلك حسب اتفاق السراج وأردوغان في وقت لاتظهر فيه أي مؤشرات على قرب انسحابهم .

ويعتبر المرتزقة السوريين العمود الفقري للقوات التركية في ليبيا ويقومون بعدة مهام من القتالي وغير القتالي ويتم تدريبهم بشكل مستمر في الوطية واليرموك وكلية الشرطة التي ظهروا بها في مقطع مسرب مرتدين زي الداخلية فترة فتحي باشاآغا .

المرصد – خاص

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