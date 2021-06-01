ليبيا – أكد “مانليو دي ستيفانو” وكيل وزارة الخارجية الإيطالية اقتراح مسودة مذكرة تفاهم بين إيطاليا وليبيا حول تحويل أنظمة الطاقة.

ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية وطالعته صحيفة المرصد، جاء تقديم “ستيفانو” المقترح خلال الجلسة العامة الختامية للمنتدى الاقتصادي في روما، مبينًا أن المباحثات الفنية التي أقيمت بمقر الخارجية الإيطالية تمحورت حول 4 قطاعات رئيسة.

وأضاف “ستيفانو”: إن من بين هذه القطاعات الطاقة والاتصالات وإدارة البيئة وتصميم شبكات البنية التحتية والتعاون الصحي وأمن البنية التحتية وبناء القدرات.

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