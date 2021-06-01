ليبيا – قال النائب الجزائري عبد الكريم قريشي إن لكل من دول الجوار دورًا تستطيع أن تلعبه، دون انتقاص من دور أي دولة منها، إلا أن ميزة الجزائر أنها على مسافة واحدة من كل الإخوة الليبيين الفرقاء.

قريشي أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن الليبيين يعرفون حقيقة النوايا الحسنة للجزائر التي تعتبر ليبيا عمقًا استراتيجيًا لها، لا سيما من الناحية الأمنية، في ظل الحدود الطويلة التي تفوق الألف كيلومتر بينهما.

ولفت إلى أن “ما عاشته الجزائر خلال العشرية السوداء يمثل دافعًا قويًا لها لكي تنتهي ليبيا من هذه الأزمة وتستعيد عافيتها، خاصة أن الجزائر تمكنت من خلال ما سنته من تشريعات قانون الوئام المدني، وقانون المصالحة الوطنية من الخروج من أزمتها”.

وتابع أن الجزائر على يقين أن مشكلة ليبيا لا يمكن حلها إلا من خلال الليبيين أنفسهم، دون تدخل خارجي.

أما فيما يتعلق بانشغال الجزائر بالانتخابات والأوضاع الداخلية، أوضح النائب أن “ذلك لا يمكن أن يلهيها عن مد يد المساعدة للشعب الليبي، الذي كان داعمًا للجزائر أثناء الثورة التحريرية”.

وشدد على أن “التجربة الجزائرية في المصالحة ما بعد العشرية السوداء، تجعلها قادرة على قيادة المهمة في ليبيا، مع إيمان الأشقاء الليبيين بفضيلة التنازل لبعضهم البعض من أجل ليبيا”.

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