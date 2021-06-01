النمسا – سيضطر منتخب النمسا إلى السفر دون الجناح، فالنتينو لازارو، لخوض مباراة ودية أمام إنجلترا، غدا الأربعاء، بعدما فشل في الحصول على تصريح بالسفر دون خطر الإقامة لفترة في الحجر الصحي.

وسافر لازارو إلى دبي الشهر الماضي قبل أن يذهب إلى النمسا للالتحاق بمعسكر محلي للمنتخب الوطني للاستعداد لبطولة أوروبا 2020 في باد تاتسمانسدورف.

وقال الاتحاد النمساوي في بيان الثلاثاء: “كان اللاعب البالغ 25 عاما سيضطر لدخول الحجر الصحي لعدة أيام عند الوصول إلى إنجلترا من جراء قضائه فترة في الخارج لأسباب تدريبية تتعلق بالاستعداد لمعسكر الفريق”.

وسافر لازارو، الذي قضى الفترة الماضية معارا في نيوكاسل يونايتد وبروسيا مونشنغلادباخ من إنتر ميلان، إلى دبي لحضور حصص تدريبية مع زميله المقرب روميلو لوكاكو، مهاجم بلجيكا.

وأضاف الاتحاد النمساوي: “في ذلك الوقت تم إخبار اللاعب أن هذه الرحلة لن تسفر عن أي قيود تتعلق بدخول إنجلترا لخوض المباراة”.

وتابع أن الاتحاد حاول الحصول للازارو على تصريح خاص، لكنه لم يضمن ذلك.

وتضع بريطانيا الإمارات في قائمة السفر الحمراء منذ منتصف يناير الماضي، وتطلب من أي شخص قادم من الإمارات، أو زارها حديثا، الخضوع لحجر صحي إجباري في فندق.

وستخوض النمسا أول مباراة ودية ضد إنجلترا، قبل أن تواجه سلوفاكيا في فيينا يوم الأحد المقبل.

وستبدأ النمسا مشوارها في بطولة أوروبا 2020 (المؤجلة) أمام مقدونيا الشمالية في بوخارست في 13 يونيو/ حزيران الجاري.

المصدر: “رويترز”

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