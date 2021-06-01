لبنان – أكد مسؤولون قضائيون إن لبنان تلقى تقريرا أوليا من فرنسا، حول الانفجار الضخم الذي وقع في 4 أغسطس من العام الماضي في مرفأ بيروت، وأسفر عن مقتل 211 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.

أوضح المسؤولون أن التقرير الفرنسي سيفيد التحقيق الجاري في بيروت بشأن الانفجار الذي دمر المرفأ الرئيسي للبلاد، وألحق أضرارا بالغة بالمناطق المحيطة.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، فقد أحجم المسؤولون عن الإدلاء بتفاصيل حول التقرير.

,كان نحو ثلاثة آلاف طن من مادة نترات الأمونيوم (مادة شديدة الانفجار تستخدم في صنع الأسمدة) قد تم تخزينها بشكل غير ملائم في المرفأ لسنوات.

وأسفر الانفجار الكارثي عن مقتل 211 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.

وبعد أيام من الانفجار، شارك خبراء الطب العدلي في الشرطة الفرنسية في التحقيق وغادروا بعد أسابيع.

المصدر: “أسوشيتد برس”

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