مصر – كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان في مصر، عن عزم الوزارة إطلاق موقع للحجاج والمسافرين إلى الخارج للتسجيل للحصول على لقاح كورونا.

وأشار المصدر إلى أن هناك بعض الدول التي ستفرض شروط للسفر منها وإليها الحصول على لقاح كورونا كإجراء احترازي ضد جائحة فيروس كورونا، لافتا إلي أنه متوقع وصول مليوني جرعة في النصف الأول من الشهر الجاري من كل “سينوفاك، وسينوفارم”، بخلاف 1.9 مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا” ضمن اتفاقية “كوفاكس”.

وأضاف، أن عملية تطعيم المواطنين بلقاح كورونا تسير على خطى ثابته في مصر، وعن قلق المواطنين بشأن اللقاح، أكد المصدر، أن الوزارة تتفهم هذا القلق ولكن جميع اللقاحات فعالة وآمنه ولا داعي للخوف وأعراضها الجانبية بسيطة وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والصداع البسيط وهي أعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تستدعي للطبيب.

إلى ذلك، تواصل وزارة الصحة رفع أعلي درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى.

المصدر: الوطن

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