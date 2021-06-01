إنجلترا – عقد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قرانه مؤخرا على خطيبته كاري سيموندز، في حفل وصفته وسائل الإعلام بأنه سري، فمن تكون شريكة جونسون في الحياة الزوجية؟

والد زوجة رئيس الحكومة البريطانية هو ماثيو سيموندز، أحد مؤسسي صحيفة “إندبندنت”، ووالدتها محامية تدعى، جوزفين ماكفيه، وقد ولدت كاري وترعرعت في جنوب غرب لندن.

درست كاري سيموندز التاريخ والمسرح في جامعة “فارفيك”، وحصلت على درجة البكالوريوس في الدراسات المسرحية وتاريخ الفن من هذه الجامعة عام 2009.

وكانت كاري قد عملت مستشارة لاثنين من الوزراء البريطانيين، وأصبحت في عمر 29 عاما، أصغر من يتولى منصب مدير الإعلام في حزب المحافظين، كما أدرجت من قبل مجلة “بي آلا وويك” في عام 2018، في قائمة أفضل 10 شخصيات في الاتصالات السياسية.

وتقول هيئة الإذاعة البريطانية أن كاري سيموندز، البالغة من العمر 33عاما، أصغر شريكة حياة لرئيس وزراء بريطاني منذ 174 عاما.

ارتبطت سيموندز بجونسون، البالغ من العمر 56 عاما، في علاقة عاطفية بداية عام 2019، إلا أن معرفتها به تعود إلى عام 2012.

وكانت تخلت عن وظيفتها مع حزب المحافظين في عام 2018، قبل وقت قصير من الكشف عن علاقتها ببوريس جونسون، لتصبح مستشارة رفيعة المستوى لجمعية خيرية تعنى بحقوق الحيوانات والبيئة وتعمل على نظافة المحيطات من المخلفات.

المصدر: الشرق الأوسط

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