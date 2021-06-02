أسعار الذهب تهبط من ذروة 5 أشهر بفعل بيانات أمريكية متفائلة وارتفاع عوائد السندات

أسعار الذهب تهبط من ذروة 5 أشهر بفعل بيانات أمريكية متفائلة وارتفاع عوائد السندات

الولايات المتحدة – تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في حوالي 5 أشهر التي سجلتها امس مع تضرره من بيانات قوية لنشاط قطاع الصناعات التحويلية وارتفاع عوائد سندات الخزانة في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.47 بالمئة إلى 1899.00 دولارا للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في سوق نيويورك، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ الثامن من يناير عند 1916.40 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة الأمريكية للذهب وسجلت عند التسوية 1905 دولارات للأوقية.

وقال فيليب ستريبل كبير محللي السوق في “بلو لاين فيوتشرز” في شيكاجو إن “الذهب تلقى انتكاسة صغيرة مع مواصلة الأسهم الأمريكية صعودها القوي وبدء عوائد سندات الخزانة في الارتفاع… وبيانات أفضل من المتوقع لقطاع التصنيع”.

وأضاف أن “المستثمرين ربما يعتقدون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفف السياسة النقدية بأسرع من المتوقع”.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، وهو ما يزيد التكلفة المحتملة للاحتفاظ بالذهب.

وسجلت الأسهم العالمية مستوى قياسيا مرتفعا مع تجاهل الأسواق مخاوف إزاء تزايد التضخم.

لكن الذهب لقي دعما من هبوط الدولار الأمريكي أمام منافسيه الرئيسيين، وهو ما يجعل المعدن الأصفر أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات اقتصادية أمريكية مهمة أبرزها أرقام الوظائف التي ستصدر يوم الجمعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.58 بالمئة 27.89 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 1.2 بالمئةإلى 2863.10 دولار، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1193.60 دولار.

المصدر: “رويترز”

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