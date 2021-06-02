ليبيا – وجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوة إلى الدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين للسلام في ليبيا.

وتضمنت الدعوة وفقا لما جاء في المركز الألماني للإعلام التابع للخارجية الألمانية وطالعته صحيفة المرصد حث هذه الدولة والمنظمات على المشاركة في مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا الذي سيعقد في الـ23 من يونيو الجاري في مقر الوزارة في برلين.

وأضافت الدعوة إن حكومة الوحدة الوطنية ستشارك للمرة الأولى في هذا المؤتمر الذي يهدف تقييم التقدم المحرز في تهدئة الوضع في ليبيا منذ مؤتمر برلين الأول في الـ19 من يناير من العام 2020 فضلا عن التركيز على مناقشة الخطوات التالية نحو تحقيق الاستقرار المستدام في البلاد.

ووفقا للدعوة سينصب التركيز على الاستعدادات للانتخابات وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب وستكون هنالك خطوات لتوحيد قوات الأمن فيما يعد المؤتمر انعكاسا لدعم دولي مستمر لتحقيق الاستقرار فالمجتمع الدولي مستعد لمواصلة الدعم الوثيق والبناء لعملية السلام في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة.

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