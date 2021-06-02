هولندا – أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم امس أنه سيسمح لمزيد من الجماهير بالحضور إلى ملعب يوهان كرويف في أمستردام لمشاهدة مباريات في بطولة أوروبا بعد رفع العدد إلى 16 ألف متفرج.

وتستضيف أمستردام أربع مباريات في البطولة ثلاث منها في دور المجموعات وواحدة في دور الـ16، وكانت تعتزم في السابق السماح لنحو 12 ألف متفرج بالحضور في كل مباراة.

وتم زيادة عدد التذاكر المتاحة إلى ثلث سعة الملعب بعد قرار لمجلس الوزراء الهولندي اليوم.

وقال الاتحاد الهولندي في بيان: “في أبريل الماضي تقرر حضور ما يصل إلى ربع سعة ملعب يوهان كرويف لكن بناء على نتائج عدة دراسات وتقييم وضع وباء كوفيد-19 في يونيو.. تم زيادة السعة إلى ثلث الملعب”.

وسيتعين على كل المشجعين تقديم شهادة باختبار سلبي لكوفيد-19 قبل السماح لهم بدخول الملعب بينما قال الاتحاد الهولندي إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” سيبحث الآن أفضل السبل لتوزيع التذاكر الجديدة التي سيتم طرحها.

وكان من المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو عام 2020، في 12 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الـ60 لانطلاق البطولة، وهي مدن: “أمستردام، باكو، بلباو، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، دبلن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما، وسان بطرسبورغ”.

ولكن انتشار فيروس كورونا المستجد في مارس 2020 فرض تأجيل البطولة عاما كاملا.

ومن المقرر أن تقام البطولة المؤجلة بالفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة في 11 دولة أوروبية، بعد سحب حق تنظيم المباريات من مدينتي بيلباو الإسبانية ودبلن الإيرلندية لعدم تعهدهما بإمكانية استضافة الجماهير في ملعبيهما في ظل انتشار “كوفيد 19”.

وتم منح مدينة إشبيلية الإسبانية حق استضافة المباريات التي كانت مقررة في بيلباو، فيما تم نقل مباريات دبلن إلى بطرسبورغ ولندن.

وتستضيف بطرسبورغ الروسية 7 مباريات في البطولة، 6 في دور المجموعات ومباراة واحدة في الدور ربع النهائي.

المصدر: رويترز + euro2020.ria.ru

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