إيطاليا – أفاد عالمان إيطاليان بأنه تمت إعادة تحليل عينات دراسة ترجح أن فيروس كورونا المستجد كان ينتشر خارج الصين بحلول أكتوبر 2019 في إجراء طلبته منظمة الصحة العالمية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المدير العلمي لمعهد ميلانو لأبحاث السرطان، جوفاني أبولوني، قوله امس: “سألتنا منظمة الصحة العامية حول ما إذا كان بإمكاننا مشاركة مواد بيولوجية وتكرار التحليل في مختبر مستقل. ونحن وافقنا على ذلك”.

من جانبه أوضح أحد مؤلفي الدراسة الأصلية، إيمانويل مونتمولي، أن منظمة الصحة العالمية اختارت مختبر في جامعة إيرازموس في روتردام لتنفيذ التحليل الجديد.

وأشار كلا العالمين إلى أنه لا يمكنهما التعليق على نتائج التحليل قبل نشرها رسميا من قبل مجموعة باحثين هولنديين وإيطاليين.

وأفادت الدراسة التي أجراها فريق علماء إيطاليين العام الماضي أن فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى “كوفيد-19” أو نسخة أضعف منه كان يدور في خارج الصين قبل أكتوبر 2019 حيث تم اكتشاف أجسام يعتبر أنها مضادة له.

وتأتي إعادة تحليل هذه البيانات في الوقت الذي تواجه فيه منظمة الصحة العالمية ضغوطا متزايدة من قبل بعض الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة لتحديد منشأ الفيروس بشكل دقيق.

المصدر: “رويترز”

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