ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بمقر وزارة الخارجية الفرنسية بالوزير جان إيف لودريان، بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وبحسب بيان صحفي صادر عن حكومة الوحدة الوطنية تابعته صحيفة المرصد، جرى خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا مناقشة التنسيق المشترك بشأن مؤتمر برلين 2، وجلسات مجلس الأمن الدولي القادمة برئاسة فرنسا.

وشدد الدبيبة -وفقًا للبيان- على الدور المهم لفرنسا في توحيد الجهود الدولية لتعزيز الشرعية السياسية، وبسط السيادة الوطنية على كامل ليبيا، وإنهاء الوجود الأجنبي.

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