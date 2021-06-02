ليبيا – بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي سبل متابعة التعاون الأمني بين ليبيا وفرنسا.

بيان صحفي صادر عن حكومة الوحدة الوطنية تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن اللقاء الذي حضره وزير الداخلية خالد التيجاني ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة شهد تدارس تأمين الحدود الجنوبية لليبيا، وتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة مع فرنسا.

وأضاف البيان: إن الجانبين نبها لأهمية متابعة عقد اللجنة العليا المشتركة الليبية الفرنسية، واستئناف البرامج التدريبية التي نفذ جزء منها خلال السنوات الماضية، التي تستهدف منتسبي المؤسسة العسكرية. فيما أكد الدبيبة أن سيادة ليبيا واحترامها هو الأساس في علاقاتها مع الدول.

وشدد الدبيبة على أهمية تطوير العلاقات في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع فرنسا؛ لأنه محل اهتمام بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية.

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