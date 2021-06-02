بيلاروس – علق الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، امس على قرار بعض الدول الغربية وشركات الطيران تعليق رحلات الطيران عبر الأجواء البيلاروسية.

وقال لوكاشينكو، إن خسائر الدول الغربية من رفض الطيران فوق بيلاروس أكبر بكثير مما ستخسره مينسك من هذه الخطوة.

وفي وقت سابق، قرر الاتحاد الأوروبي إغلاق الأجواء أمام شركات الطيران البيلاروسية عقب هبوط طائرة “رايان إير”.

وكانت عدة دول أوروبية قد أعلنت في وقت سابق عن اتخاذ إجراءات تجاه بيلاروس على خلفية حادثة طائرة “رايان إير”، وتعليق الرحلات الجوية من وإلى بيلاروس.

وقررت بعض شركات الطيران الأوروبية، ومنها “لوفتهانزا” الألمانية و”كي إل إم” الهولندية تعليق الرحلات في أجواء بيلاروس.

المصدر: وكالات

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