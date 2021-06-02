ليبيا – قال المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشحّ إن كل المعطيات أثرت على الموقف الفرنسي وطريقة التعاطي، لكن لم تغير قناعات الإدارة الفرنسية. مشيرًا إلى أن تصريحات إيمانويل ماكرون الأخيرة بشأن توحيد الجيش كانت واضحه كأنه يضغط على عبد الحميد الدبيبة ليرضخ لما يقوم به “حفتر” ويحاول إشراكه في العملية السياسية، كما حاول سابقًا تسويق فكرة الشرعية السياسية للسراج والشرعية العسكرية لحفتر، بحسب قوله.

الشح اعتبر خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد أن عدم الإشارة من قبل الدبيبة الى ما انخرطت فيه فرنسا، وتمنيه ألّا تعود لنهجها السابق يعتبر ضعفًا في طريقة التعاطي سياسيًا مع الإدارة الفرنسية.

وأضاف: “الدعم الدولي والصغط الدولي بشأن الانتخابات يجب أن يكون على أساس وضع مراقبين وعدم السماح لأي طرف خارج سلطات الحكومة المعترف فيها دوليًا في تسيير العملية الانتخابية، يجب أن تتعامل الحكومة على أنها حكومة ليبيا ككل، وألا تسمح بوجود أجسام أو تحركات أجسام أخرى من غير مضلة توفرها الحكومة”.

كما أكد على أن مسألة رهان فرنسا وتعاملها مع “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) لم ولن يتغير إلى أن تنتهي أي قدرة للأخير أو أي تأثير له في المشهد، خاصة في المنطقة الشرقية، على حد قوله.

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