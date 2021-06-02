روسيا – أعلن ستانيسلاف تشيرتشيسوف مدرب المنتخب الروسي اليوم الأربعاء، القائمة النهائية لمنتخب “الدب الروسي” المشاركة في كأس أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020”.

وضمت قائمة المنتخب الروسي 26 لاعبا، كالتالي:

– في حراسة المرمى: يوري ديوبين (روبين قازان)، ماتفيي سافونوف (كراسنودار) وأنطون شونين (دينامو موسكو).

– في خط الدفاع: غيورغي دجيكيا (سبارتاك موسكو)، إيغور ديفييف وماريو فيرنانديز (تسيسكا موسكو)، يوري جيركوف وفاتشيسلاف كارافاييف (زينيت بطرسبورغ)، فيودور كودرياشوف (أنتاليا سبور التركي) وأندريه سيمينوف (أخمات غروزني).

– في خط الوسط: دميتري بارينوف ورفعت جمالدينوف (لوكوموتيف موسكو)، مكسيم موخين (تسيسكا موسكو)، ألكسندر غولوفين (موناكو الفرنسي)، دانييل فومين (دينامو موسكو)، رومان زوبنين (سبارتاك موسكو)، ألكسندر يونوف (كراسنودار)، دالير كوزيايف وأندريه موستوفوي وماغميد أوزدويف (زينيت)، دينيس ماكاروف (روبين)، أليكسي ميرانتشوك (أتلانتا الإيطالي) ودينيس تشيرشيف (فالنسيا الإسباني).

– في خط الهجوم: أرتيوم دزيوبا (زينيت)، أنطون زابالوتني (تسيسكا) وألكسندر سوبوليوف (سبارتاك).

وتلعب روسيا في البطولة القارية ضمن المجموعة الثانية، التي تضم أيضا منتخبات بلجيكا وفنلندا والدنمارك.

ويخوض المنتخب الروسي مباراتين في دور المجموعات لكأس أمم أوروبا 2020 على ملعب مدينة بطرسبورغ المونديالي ضد بلجيكا في الـ12 من يونيو الجاري، وفنلندا بعدها بأربعة أيام، فيما يواجه الدنمارك في كوبنهاغن في الـ21 من يونيو.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: “أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما، وسان بطرسبورغ”.

وتستضيف بطرسبورغ الروسية 7 مباريات في البطولة، 6 في دور المجموعات ومباراة واحدة في الدور ربع النهائي.

المصدر: euro2020.ria.ru

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