ليبيا – قال عضو المجلس البلدي بتاورغاء سالم الصغير إن المجلس البلدي أصدر 13 توصية عاجلة إلى الحكومة الليبية، بشأن ملف النازحين والمهجرين في المنطقة الشرقية والغربية.

الصغير وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الأربعاء أوضح أن المجلس البلدي طرح 9 مشاكل تواجه المهجرين حال عودتهم إلى المدينة، بينها الجانب الأمني، والمنازل المهدمة، وانتشار الأمراض في المدينة مثل اللشمانيا، والبلهارسيا، وعدم وجود أعمدة كهرباء لإمداد المنازل بالخدمة.

وأشار إلى أن هناك 14 ألفًا و626 نازحًا من المدينة في المنطقة الشرقية، فيما توجد في المنطقة الغربية 16 ألفًا و375 فردًا، بالإضافة إلى عائلات نازحة في المنطقة الجنوبية وداخل تاورغاء نفسها (لم يحددها) تحتاج إلى التدخل بشكل عاجل.

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