مصر – اندلعت النيران في مدرجات ملعب التتش القديم بمقر النادي الأهلي المصري بالجزيرة اليوم الأربعاء، قبل أن تتدخل سيارات الإطفاء وتخمد الحريق.

ونشر الأهلي بيانا رسميا حول الحريق جاء فيه: “شب حريق محدود في المدرج القديم باستاد مختار التتش، أثناء عملية إخلائه تمهيدا لهدمه، وفقا لقرار مجلس الإدارة، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية، التي دفعت بسيارتي إطفاء، ونجحت في إخماد الحريق والسيطرة على الموقف تماما”.

وأضاف البيان: “لم يسفر الحادث عن وقوع أية خسائر”.

وذكرت العديد من التقارير أن الحادثة وقعت بفعل اندلاع النيران في بعض الأخشاب القديمة والدهانات الموجودة على المدرج.

المصدر: النادي الأهلي المصري

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