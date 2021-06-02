بوتين يرحب بقرار واشنطن التخلي عن العقوبات ضد مشروع “السيل الشمالي 2”

بوتين يرحب بقرار واشنطن التخلي عن العقوبات ضد مشروع “السيل الشمالي 2”

موسكو – أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على علم بتصريحات واشنطن بشأن التخلي عن فرض عقوبات على مشروع أنابيب الغاز “السيل الشمالي 2”.

وقال بيسكوف في رده على سؤال للصحفيين بهذا الشأن: “الرئيس بوتين على علم بهذه التصريحات، والجانب الروسي يرحب بها”.

واعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الأسبوع المنصرم، بأنه أعفى شركة Nord Stream 2 AG الروسية الأوروبية المشتركة من العقوبات لأن مشروع أنابيب الغاز “السيل الشمالي 2” الذي تديره، تم إنجازه تقريبا.

وقال بايدن للصحفيين إن المشروع “منجز تقريبا”، مضيفا أن “المضي قدما بفرض العقوبات الآن غير بناء بالنسبة لعلاقاتنا مع أوروبا، حسبما أعتقد”.

ورحبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بهذا القرار، مضيفة أنها ستناقش المشروع مع بايدن خلال قمة مجموعة السبع الكبار في بريطانيا في يونيو المقبل.

المصدر: وكالات

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