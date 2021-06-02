ليبيا – أعلن نائب وزير الخارجية الروسي مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء أنه لا توجد مواعيد نهائية لافتتاح السفارة الروسية في ليبيا.

بوغدانوف وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأربعاء قال: “لا توجد مواعيد نهائية بعد. نحن نعمل على هذه القضية. الأمر ليس بهذه البساطة، والأهم هو موضوع الأمن لاستئناف عمل السفارة الروسية في ليبيا، كلما كان ذلك أسرع كان ذلك أفضل، لكن لا يمكننا المخاطرة بشعبنا وأمن بعثاتنا الخارجية”.

وتابع: “الأولوية المطلقة هي دراسة القضايا الأمنية أولًا وقبل كل شيء. أما من الناحية السياسية، فلا أرى أي مشاكل خاصة، لكن المشكلة هي أن هناك مخاوف في عدم وجود ضمانات أمنية كافية”.

وأضاف بوغدانوف: “هناك اتصالات مع ممثلين ليبيين ومسؤولين، وسنناقش هذه القضايا معهم، لأنهم بصفتهم الطرف المستقبل مسؤولون عن أمن البعثات الأجنبية”.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أنه “يجري الإعداد لزيارات عدد من ممثلي مستوى الإدارة. وزير الخارجية لديه دعوة، أتمنى أن يأتي قريبًا، هناك ثلاثة أعضاء في مجلس الرئاسة، ربما يأتي أحدهم قريبًا.

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