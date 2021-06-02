إسبانيا – عاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون الإنجليزي السابق، من أجل قيادة ريال مدريد خلفا للفرنسي زين الدين زيدان، الذي رحل عن منصبه بعد فشله في التتويج بأي لقب لهذا الموسم.

وأوضح المدرب الإيطالي أن العودة إلى ريال مدريد فرصة لا يمكن أن يرفضها، وشدد على أنه استمتع بفترة تدريبه مع “التوفيز”، مقدما الشكر لكل من عمل معه على مدار الفترة الماضية.

ووصف أنشيلوتي عودته للملكي بالفرصة غير المتوقعة، وقال في بيان نشر على موقع إيفرتون الرسمي: “بينما كنت أستمتع بالتواجد في إيفرتون، فقد أتيحت لي فرصة غير متوقعة، أعتقد أنها الخطوة الصحيحة بالنسبة لي ولعائلتي في هذا الوقت”.

كما نشر أنشيلوتي تغريدة شكر فيها الجميع في إيفرتون من حسابه الشخصي على تويتر، وكتب :”أود أن أشكر إيفرتون واللاعبين والمشجعين لإعطائي الفرصة لإدارة هذا النادي الرائع والتاريخي، قررت الرحيل لأن لدي تحد جديد مع فريق كان دائما في قلبي، ريال مدريد”.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن إدارة ريال مدريد تواصلت مع أنشيلوتي وعرضت عليه تدريب الريال مقابل 6 ملايين يورو سنويا، وهو نحو نصف ما يتقاضاه في إيفرتون الإنجليزي، ليوافق المدرب الإيطالي على العودة.

وأشارت الصحيفة إلى أن راتب أنشيلوتي الجديد يخدم سياسة ريال مدريد الذي يسعى لتقليل النفقات بسبب الأزمة المالية التي خلفتها جائحة كورونا.

المصدر: “وكالات”

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