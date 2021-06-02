أثيوبيا – أشارت رئيسة مجلس الأعمال الإفريقي، أماني، عصفور إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في القارة السمراء، ولاسيما بعد تفعيل منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.

وأضافت رئيسة مجلس الأعمال الإفريقي في حديث لها أن منطقة التجارة تضم عددا كبيرا من الدول، 54 دولة تحت مظلة القارة الإفريقية، وأن الاستثمار الصناعي في إحداها يفتح أسواق باقي الدول الإفريقية أمام هذا المستثمر.

وشددت على أن الرسوم الجمركية الصفرية بين دول القارة الإفريقية تعد فرصة استثمارية للشركات الروسية، وغيرها من الشركات، وخاصة عند توطيد الصناعات.

ولفت إلى أن الأسواق الإفريقية تعد واعدة، ولاسيما أن عدد سكان إفريقيا يبلغ 1.2 مليار نسمة، وشددت على أن روسيا تعد دولة صديقة لإفريقيا وأنها لم تكن على مر التاريخ دولة استعمارية.

كذلك أشارت إلى وجود فرص استثمارية واعدة في مصر في مجال السياحة.

وانطلقت اليوم الأربعاء أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سينعقد حضوريا (وجها لوجه)، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

ويعد المنتدى، الذي سيعقد من 2 وحتى 5 يونيو الجاري، منصة فعالة لتبادل الأراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد المشاركين في المنتدى نحو 5 آلاف شخص، وكما جرت العادة سيشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أعماله.

المصدر: RT

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