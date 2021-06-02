ليبيا – كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب عن عقد لجنة الـ10 العسكرية اجتماعًا جديدًا الأربعاء عبر دائرة مغلقة.

ووفقًا لما جاء في حساب اللواء المحجوب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وتابعته صحيفة المرصد، شارك المبعوث الأممي يان كوبيتش بالاجتماع الهادف لاستكمال برنامج أعمال اللجنة وفق ما تم الاتفاق عليه في جنيف، فيما أبدت مجموعة الـ5 التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة رأيها بشأن الطريق الساحلي.

وأعلنت المجموعة استعدادها لفتح الطريق الساحلي الرئيس، وأنها بانتظار أن تتمكن المجموعة الأخرى التي شكلها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابق من خلال الفرصة الأخيرة التي طلبتها لإقناع المجموعات التي ترفض فتح الطريق، أو إعلان اسمائها في الاجتماع القادم مباشرة.

وأشارت مجموعة القيادة العامة للقوات المسلحة إلى أن هذه المجموعات تطلب مبالغ مالية تعجيزية، بحسب مصادر ذكرت ماهية أسباب رفض فتح الطريق. مؤكدة أن هذه الطلبات تمثل ابتزازًا واضحًا لحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الذين لم يظهر منهما أي عمل جاد في هذا الاتجاه.

وأضافت المجموعة: إن أعباء المواطنين كبيرة ويحتاجون لفتح الطريق الساحلي الذي يؤمن الخدمات للعديد من المناطق، ويتم من خلاله إيصال احتياجاتهم التي يفترض أن تقدم لهم والتي تم إيقاف وصولها بسبب قفل الطريق، فضلًا عن تقصير المسافة بين العاصمة ومناطق كثيرة.

وبينت المجموعة أن أهل هذه المناطق يحتاجون التواصل والسفر لأجل العلاج وغير ذلك من الخدمات الأساسية، متطرقة في ذات الوقت إلى ما نوهت به خلال الاجتماع بشأن ما صدر عن عضو بالمجلس الرئاسي حول العرض العسكري الأخير وطلبه التدخل الدولي لإيقافه.

وأوضحت المجموعة أن هذا العضو انتحل صفة لا يملكها لذاته فقط ويكيل بمكيالين ويبارك تخريج ضباط غير لائقين صحيًا ولا تنطبق عليهم الشروط المعروفة التي يجب أن تتوفر في العسكريين وطلبة الكليات العسكرية، فضلًا عن التأكيد لكوبيتش استعداد القوات المسلحة لتنفيذ كافة بنود اتفاق جنيف.

وأضافت المجموعة: إن مردَّ هذا الاستعداد هو كون المؤسسة العسكرية منضبطة وتأتمر بأوامر التراتبية القيادية، وليس هناك أي عائق يمنع تنفيذ أي بند.

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