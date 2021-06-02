ليبيا – شهدت العاصمة طرابلس ختام فعاليات الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة الوطنية في ليبيا، بعد يومين من انعقاده بإصدار بيان ختامي.

وشدد المشاركون في الملتقى في بيانهم الختامي الذي اطلعت عليه صحيفة المرصد على ضرورة البدء الفعلي في مسار المصالحة الوطنية الشاملة مؤكدين أهمية اختيار مجلس إدارة المفوضية ممن توفر فيهم القدرة على القيادة والنزاهة على أن تشمل كل مكونات الشعب الليبي بعد استكمال عقد ملتقياتها في مسارتها المختلفة.

ونبه البيان لدور الإعلام الهادف الذي يدعو للتسامح ونبذ العنف والكراهية بين أبناء الشعب الواحد، حاثًا الوسائل الإعلامية على الترويج للمصالحة كطوق للنجاة سيصل بليبيا إلى بر الأمان، وتمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي، مع التشديد على ضرورة وضع الأنشطة الرياضية والبرامج السياحية.

وأضاف البيان: إن البرامج والأنشطة تدعو لنشر ثقافة التسامح ولم الشمل كركائز يعتمد عليها مشروع المصالحة الوطنية، مؤكدًا ضرورة الاستمرار بالتأسيس للمشروع الهادف لمعالجة أخطاء الماضي والانطلاق نحو المستقبل بتحصين المجتمع ضد الأحقاد والنزاعات والصراعات والتأسيس لمجتمع متحاب متسامح.

وطالب البيان بضرورة تغليب لغة التسامح والتصالح ونشر ثقافة المصالحة بين الليبيين، ودعوة كافة المنابر الإعلامية والدينية والمدارس والجامعات ووسائل التواصل الاجتماعي للشروع في نشر هذه الثقافة والالتزام بكل ما يجنب الليبيين مشاعر الكراهية.

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