مصر – أعلن السفير الفلسطيني في مصر دياب اللوح أن “هناك مساحة في الطرف الجنوبي في قطاع غزة، سيتم إقامة مدينة مصرية عليها”.

وقال اللوح في تصريح لقناة “صدى البلد” المصرية: “هناك توجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبذل الجهد وإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية”، مؤكدًا أن “السيسي حريص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين”.

وأضاف أن “مصر دولة محورية، وهي تقود المنطقة لإنهاء الأوضاع المتوترة في فلسطين”.

وثمن توجيهات السيسي بإتمام المصالحة الفلسطينية وحرصه الوطني والقومي لإتمامها، مؤكدا أن “هناك شراكة بين الأردن وفلسطين ومصر في كافة التحركات من أجل المصالحة”.

وأشاد بدور مصر في قيادة جهود الإعمار في المدن الفلسطينية، مشيرا إلى أن “هناك مساحة في الطرف الجنوبي تابعة لمحافظة غزة سيتم إقامة مدينة مصرية عليها”.

وأكد أن “نحو 50 ألف من الفلسطينيين بلا مأوى بسبب العدوان الإسرائيلي”، مشيرا إلى أن مصر وفلسطين في خندق واحد.

المصدر: “صدى البلد”

Share and Enjoy ! 0 Shares