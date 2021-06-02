ليبيا – طالب رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل السلطات الليبية بأن تفتح تحقيقًا ماليًا مستقلًا فور رفع العقوبات عن أموالها المجمدة، لمعرفة ما إذا كانت بعض الدول قد استغلتها في تبييض الأموال أو التهريب.

عقيل وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأربعاء، أوضح أن مجلس الأمن عطّل عودة الأموال الليبية بحجة أن البلاد لم تصل بعد إلى حالة الاستقرار، وأن الحكومات السابقة لم تكن مؤتمنة على هذه الأموال، في حين أن بعض الدول استغلت الأموال الليبية وروجت إلى كونها مجمدة.

وتابع: “تعودت بعض الدول الرأسمالية أن تستغل البلدان التي تمر بحالة حرب مثل العراق وليبيا وإيران، من أجل الاستفادة من أموالها المصادرة، وربما أصبحت هذه الأموال جزءًا من دخلها القومي”.

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