إيطاليا – أبقى المدرب روبرتو مانشيني على لاعبي الوسط ماركو فيراتي وستيفانو سنسي في القائمة النهائية لإيطاليا لخوض غمار كأس أوروبا 2020 رغم عدم تعافيهما من الإصابتين اللتين يعانيان منهما.

وأعلن مانشيني عن تشكيلته منتصف ليل امس مع انتهاء المهلة التي منحها الاتحاد القاري “يويفا” للمدربين لتقديم تشكيلاتهم للبطولة المؤجلة من الصيف الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس ورونا.

وكانت هناك مفاجأة بضم مهاجم ساسوولو الشاب جاكومو راسبادوري (21 عاما) الذي لم يخض أي مباراة مع المنتخب الأول في مسيرته.

وتعرض فيراتي البالغ 28 عاما إلى إصابة في الرباط الجانبي لركبته اليمنى في تدريبات فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي في مطلع مايو وأنهت موسمه معه، وأعلن ناديه غيابه لفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع ما قد يحرمه من المشاركة في دور المجموعات. فيما تعرض سنسي لإصابة عضلية في الفخذ في المرحلة الأخيرة من الموسم مع إنتر بطل ايطاليا.

وضمت القائمة مدافعي يوفنتوس المخضرمين جورجو كييليني وليوناردو بونوتشي، فيما فضل مانشيني مدافع أتالانتا رافايل تولوي على نظيره في روما جانلوكا مانشيني.

كما استبعد جناح نابولي ماتيو بوليتانو ولاعب وسط أتالانتا ماتيو بيسينا بعدما أبقاهما في التشكيلة ما قبل الأخيرة الأحد الفائت.

وعاد منتخب الأزوري بقوة إلى الساحة الكروية بعد فشله في التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، حيث لم يخسر بإشراف مانشيني في مبارياته الـ26 الاخيرة.

وتفوقت إيطاليا بطلة العالم أربع مرات، آخرها 2006، بسباعية نظيفة في ودية على سان مارينو المتواضع وتستعد لمواجهة تشيكيا الجمعة.

وتقص إيطاليا بطلة أوروبا عام 1968 شريط المسابقة القارية ضد تركيا على الملعب الأولمبي في روما في 11 يونيو، قبل أن تواجه سويسرا في 16 منه وويلز بعدها بأربعة أيام في العاصمة الإيطالية أيضا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وهنا القائمة النهائية من 26 لاعبا:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (ميلان)، أليكس ميريت (نابولي)، سالفاتوري سيريغو (تورينو).

خط الدفاع: فرانتشيسكو أتشيربي (لاتسيو)، أليساندرو باستوني (إنتر)، ليوناردو بونوتشي وجورجو كييليني (يوفنتوس)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، إيمرسون (تشلسي )، أليساندرو فلورنتسي (باريس سان جيرمان)، ليوناردو سبيناتسولا (روما)، رافايل تولوي (أتالانتا).

خط الوسط: نيكولو باريلا (إنتر)، براين كريستانتي (روما)، جورجينيو (تشلسي الانجليزي)، مانويل لوكاتيلي (ساسوولو)، لورنتسو بيليغريني (روما)، ستيفانو سنسي (إنتر)، ماركو فيراتي (سان جيرمان).

خط الهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو)، دومينيكو بيراردي (ساسوولو)، فيديريكو برنارديسكي وفيديريكو كييزا (يوفنتوس)، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، لورنتسو إنسينيي (نابولي).

المصدر: “أ ف ب”

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