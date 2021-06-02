روسيا – أبرمت شركة الطاقة الروسية “نوفاتيك” اتفاقية طويلة الأجل مع شركة صينية بشأن إمدادها بشحنات غاز طبيعي مسال من مشروع “أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2”.

وتم توقيع الاتفاقية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وقالت شركة “نوفاتيك” الروسية في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم توقيع الشروط الأساسية لاتفاقية إمدادات الغاز.

وتم إبرام الاتفاقية مع شركة Zhejiang Energy، وتحدد الاتفاقية الشروط الأساسية لتوريد ما يصل إلى مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 15 عاما من مشروع “أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2”.

ووفقا للاتفاقية سيتم توريد الغاز إلى محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة Zhejiang Energy في الصين.

و”أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2″ هو المشروع الثاني لشركة “نوفاتيك” المرتبط بإنتاج الغاز الطبيعي المسال، بعد مشروع “يامال للغاز الطبيعي المسال”. ويتم تنفيذ المشروع على أساس حقل “أوتريني”، وفي إطار المشروع من المخطط إنشاء 3 خطوط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة تصل لكل خط إلى 6.6 مليون طن.

وانطلقت اليوم الأربعاء أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سينعقد حضوريا (وجها لوجه)، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

ويعد المنتدى، الذي سيعقد من 2 وحتى 5 يونيو الجاري، منصة فعالة لتبادل الأراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد المشاركين في المنتدى نحو 5 آلاف شخص، وكما جرت العادة سيشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أعمال المنتدى.

المصدر: “تاس”

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