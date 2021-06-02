من بينهم وزراء عرب.. أبرز المشاركين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

من بينهم وزراء عرب.. أبرز المشاركين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

روسيا – تنطلق اليوم الأربعاء أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة فعالة من العديد من الدول، بما في ذلك من العالم العربي.

ويعد المنتدى، الذي سيواصل أعماله إلى يوم السبت المقبل، أول حدث اقتصادي واسع النطاق بعد اندلاع جائحة كورونا واتخاذ إجراءات التباعد لمكافحة الفيروس.

وينعقد المنتدى هذا العام مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة، ويعتبر منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

وقال محافظ مدينة سان بطرسبورغ الروسية ألكسندر بيغلوف، إن عدد المشاركين في المنتدى العام الجاري لن يتجاوز 5 آلاف مشارك، مشددا على أنه سيتم إجراء فحص كورونا لكل ضيف ومشارك في المنتدى، وسيتم ذلك على مرحلتين الأولى عند الوصول إلى مدينة سان بطرسبورغ والثانية قبل المشاركة في الفعاليات.

وسيلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة في الجلسة العامة للمنتدى التي ستعقد يوم الجمعة المقبل (4 يونيو 2021)، كما أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس سيشاركان عبر جسر تلفزيوني في الجلسة أيضا.

ومن المسؤولين الروس، سيشارك في المنتدى نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف، رئيسة البنك المركزي ألفيرا نابيؤلينا، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف.

ومنتدى هذا العام مهم للعالم العربي، حيث تشارك دولة قطر فيه بصفة ضيف شرف، وبوفد رفيع المستوى. وتنظم دولة قطر في المنتدى منصة أعمال فريدة “قاعة الدوحة” (Doha Hall) تضم العديد من الفعاليات.

وفيما يلي قائمة بأبرز الشخصيات العربية والأجنبية المشاركة في المنتدى، وفقا لبرنامج الحدث الاقتصادي، الذي نشرته مؤسسة “روس كونغرس” المسؤولة عن تنظيم الحدث:

السعودية:

– وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان

الإمارات:

– وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري

إيران:

– وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان

إندونيسيا:

– محمد لطفي وزير تجارة إندونيسيا

اليابان:

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة كاجياما هيروشي

المصدر: موقع “روس كونغرس”

Share and Enjoy ! 0 Shares