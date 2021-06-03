إيران – أكدت السلطات الإيرانية أن حريقا كبيرا اندلع امس في مصفاة نفطية جنوب العاصمة طهران.

وأكد مدير طوارئ طهران بیمان صابریان أن سبب الحريق في مصفاة نفط طهران يعود إلى اشتعال النيران في خطوط الغاز السائل.

وأشار إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث، مضيفا أن العديد من فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران.

وتابع المسؤول أنه ليس هناك أي خطر لوقوع تلوث بيئي يهدد أرواح سكان العاصمة، على الرغم من سحب الدخان الكثيفة فوق موقع الحادث.

بدوره، صرح المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي بأن الحريق أدى إلى اشتعال مخازن النفط في مصفاة طهران، ما دفع السلطات إلى إرسال عشر سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وأكد المسؤول وضع ثلاثة مستشفيات في طهران على أهبة الاستعداد، على الرغم من عدم ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية جراء الحادث حتى الآن.

في غضون ذلك، نفت إدارة المصفاة وجود أي عمل تخريبي وراء الحريق، مشددة على أن سبب الحادث يكمن في عطل فني.

المصدر: RT

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