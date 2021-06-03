فرنسا – انسحبت الأسترالية آشلي بارتي من مباراتها في الدور الثاني من بطولة رولان غاروس الفرنسية إحدى البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب أمام البولندية ماجدا لينيت بسبب الإصابة اليوم الخميس.

وبدأت بارتي المصنفة الأولى عالميا والبالغة 25 عاما المباراة برباط حول الفخذ الأيسر بعد أن اشتكت في وقت سابق من الأسبوع الجاري من بعض الألم.

وجاء انسحاب بارتي بطلة فرنسا المفتوحة في 2019 عندما كانت اللاعبة البولندية متقدمة 6-1 و2-2.

وبهذا تنتهي عودة بارتي إلى ملاعب رولان غاروس بخيبة أمل بعد أن قررت اللاعبة في العام الماضي عدم الدفاع عن لقب البطولة التي تقام على الملاعب الرملية والبقاء في بلادها بسبب جائحة كوفيد-19.

وخلال مباراتها في الدور الأول الثلاثاء الماضي أمام الأمريكية برناردا بيرا واجهت بارتي صعوبات في الحركة على أرض الملعب لكن حالتها البدنية تحسنت بعد تلقيها مساعدة طبية قبل المجموعة الحاسمة.

وفي مباراة اليوم استدعت بارتي مدربها بعد المجموعة الأولى التي خسرتها في 27 دقيقة أملا في التحسن والاستمرار بعد تلقي المساعدة.

وعادت بارتي للعب بعد ذلك لكنها قررت الانسحاب بعد أربعة أشواط فقط من المجموعة الثانية.

المصدر: رويترز

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