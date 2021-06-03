ليبيا – أكد الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، على أهمية تقوية العلاقات الاقتصادية والسياسية بدولة ليبيا خلال الفترة المقبلة، نظرًا لارتباطها بالأمن القومي المصري وقربها من الحدود المصرية.

هلال أضاف في تصريح لصحيفة “الدستور” المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل بشكل عظيم في تقوية الروابط وتوطيد العلاقات والتعاون بين مصر والدول الإفريقية والعربية خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن مصر أصبحت تقوم بدور ريادي كبير في المنطقة العربية، فضلًا عن قيام الرئيس والحكومة المصرية بإطلاق مبادرات إعادة الإعمار في كل من ليبيا وغزة و العراق.

وتابع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين القول أن السوق الليبي من الأسواق الواعدة والمهمة لمصر خلال الفترة المقبلة، فالسوق الليبي سيصبح جاذبًا للعمالة المصرية مع إعادة الإعمار الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الاتحاد بحث مع أعضائه كيفية المشاركة في مبادرة اعمار ليبيا وغزة، مشيرًا إلى أن الاتحاد بدأ في حصر المصانع والشركات التي ستشارك في مبادرات الإعمار والتوسع والاستثمار خارجيًا.

وأكد أن المستثمرين ورجال الأعمال المصريين حصلوا على ثقة كبيرة جدًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي لقدراتهم على التنمية وإنشاء المشروعات داخل مصر وخارجها أيضًا.

Share and Enjoy ! 0 Shares