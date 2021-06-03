ليبيا – استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس بالعاصمة طرابلس رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، رفقة وفد رفيع المستوى يضم وزيري الخارجية، والدولة للتجارة، ومجموعة من رجال الأعمال ومديري لبعض الشركات الإسبانية الكبرى.

الجانبان سيبحثان خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون في الجوانب الاقتصادية بين البلدين.

ورحب الدبيبة بقيام أسبانيا بإعادة فتح سفارتها في طرابلس وعزمها على تقدم التأشيرات لليبيين من داخل ليبيا، داعيًا إلى رفع حظر الطيران على الطيران الليبي من وإلى أوروبا.

وأكد الدبيبة على أن ليبيا تواجه الكثير من التحديات الأمنية وتعمل على المحافظة على وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية، مشجعًا الشركات الاسبانية العالمة في ليبيا مثل شركة ربسول النفطية إلى توسيع أعمالها في البلاد.

وفي الختام جدد الدبيبة تطلع ليبيا إلى بناء علاقات استراتيجية مع كافة الدول الصديقة، آملا أن تكون العلاقة مع إسبانيا مثالا إيجابيا على ما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الأصدقاء، وما يمكن تحقيقه من منفعة مشتركة.