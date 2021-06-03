ليبيا – قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري إنه رغم أن الميزانية والمناصب السيادية بندان منفصلان، إلا أن توحيد المناصب السيادية والرقابية على وجه الخصوص، تتطلبه مرحلة السلطة التنفيذية في تنفيذ الميزانية، لمراقبة ومتابعة كافة أوجه الصرف.

الدغاري وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء أكد على عقد جلسة الأسبوع المقبل للنظر في مشروع الميزانية رغم عدم صدور قرار من رئاسة مجلس النواب حول الأمر، محذرًا من المحاصصة الجهوية والقبلية التي يتمسك بها البعض في توزيع المناصب السيادية، بعيدًا عن معايير الكفاءة المهنية.

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