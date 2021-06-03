ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الأربعاء السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا.

السفير نقل وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمنفي إلى رئيس المجلس الرئاسي دعوة موجهة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا، المقرر عقده في الثالث والعشرين من شهر يونيو الجاري.

وأثنى المنفي، على الجهود التي بذلها السفير الألماني خلال عمله في ليبيا، وقال بمناسبة انتهاء فترة عمله أنه كان خير ممثل لبلاده، وساهم في إعادة الفرقاء الليبيين إلى طاولة الحوار السياسي.

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