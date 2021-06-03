ليبيا – حيّت عضو مجلس النواب فاطمة الصويعي كل النساء المشاركات في ملتقى الحوار الوطني اللاتي خرجن ببيان صادر عنهن، مؤكدةً على أنهن في البرلمان الليبي يؤيدن ويدعمن البيان الذي أكد على الالتزام بخارطة الطريق والوصول لاستحقاق 24 ديسمبر.

الصويعي قالت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد: إن الييان صدر عن سيدات الحوار، لما لوحظ من انحراف عن المسار الديموقراطي أو خارطة الطريق.

ولفتت إلى أن البيان بعث برسائل تأكيد على الالتزام بخارطة الطريق، وأن الانتخابات تجرى في موعدها 24 ديسمبر، وعلى التمثيل العادل للمرأة الذي تم الاتفاق عليه في الاتفاق السياسي بنسبة 30%،؜ التي لم يتم الوصول لها في الحكومة.

كما تابعت: “البيان أعطى رسالة واضحة لرئاسة البرلمان ومجلسي الدولة والرئاسي، هذا البيان الذي صدر من سيدات الحوار السياسي كان منطقيًا وجاء في محله؛ لكي نتفادى كل الخلل الذي سيحدث في المرحلة المقبلة ونصحح به خارطة الطريق إذا حصل فيها انحراف، السيدات وقعن على وثيقة داخل الحوار الوطني التي تضمن كل الحقوق، كحقوق الدولة الليبية وكمجريات الانتخابات في موعدها وسيادة الدولة الليبية. البيان واضح وصريح وفهمنا منه رسائل عديدة”، بحسب قولها.

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