ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الخميس بطرابلس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش. اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي تطورات الوضع الأمني والسياسي في ليبيا، وسُبل دعم الأمم المتحدة والبعثة للمصالحة الوطنية، وفتح الطريق الساحلي بالتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

كما تم التأكيد على أهمية سحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية، من كامل الأراضي الليبية، ودعم الاستحقاقات القادمة للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام الجاري.

من جهته، أشاد كوبيتش بجهود رئيس المجلس الرئاسي في الشروع في عملية مصالحة وطنية شاملة، قائمة على استيفاء الحقوق والعدالة الانتقالية. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

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